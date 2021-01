Anno nuovo, offerta sanitaria nuova. Potremmo sintetizzare così la notizia che arriva da Pozzuoli. Dal 2021 infatti nell’Asl Napoli 2 Nord c’è una nuova struttura sanitaria privata in grado di erogare prestazioni in convenzione.

Il Centro di Medicina e Chirurgia (C.M.C.), realtà sanitaria ventennale, dal 4 gennaio effettua prestazioni in convenzione per le branche di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare e Neurologia (scopri di più www.cmcpozzuoli.it). I pazienti, muniti di ricetta del proprio medico curante, possono recarsi negli oltre 200 mq della struttura CMC, sita in Via Campi Flegrei 32, per effettuare prestazioni sanitarie. Lì un’equipe di professionisti esegue in convenzione esami strumentali (Doppler, Ecocolordoppler, Ecografie, Elettromiografie, Elettroencefalogramma, Potenziali Evocati, ecc.). E piccoli interventi chirurgici all’interno del tecnologico ambulatorio chirurgico dedicato.

Molti pazienti si stanno rivolgendo al centralino del CMC per effettuare una prenotazione. Tra le prestazioni maggiormente richieste ci sono le visite di Neurologia, gli esami di Neurofisiopatologia (Elettromiografie, Elettroencefalogramma, Potenziale Evocati, ecc.) e gli esami di Chirurgia Vascolare (Doppler, Ecocolordoppler, Ecografie). Nell’ambito della Chirurgia Vascolare-Angiologia il CMC effettua installazione dell’impianto Picc per tutti quei pazienti che necessitano di un accesso venoso stabile e permanente.

In un momento così delicato per la sanità italiana, con gli ospedali impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid 19, il CMC è già da oggi un punto di riferimento al quale rivolgersi per effettuare visite ed esami in convenzione.

Veste nuova, grafica rinnovata ed un sito internet sempre aggiornato sono le altre novità offerte dal CMC Contattare la struttura non è mai stato così facile. Oltre al centralino dedicato (0815265232), è possibile visitare la pagina Facebook Cmc Centro di Medicina e Chirurgia o inviare una mail all’indirizzo info@cmcpozzuoli.it. Da oggi attivo anche un numero WhatsApp 3207767768 per informazioni e prenotazioni..

Con il CMC si completa nell’Asl Napoli 2 Nord una parte importante dell’offerta sanitaria pubblica-privata.