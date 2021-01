Due parcheggiatori abusivi denunciati dalla Polizia durante un’ operazione di controllo condotta ieri sera nella zona dei “baretti” di Chiaia. I due – già diffidati e colpiti da divieto di accesso alle aree urbane – operavano in via Nisco ed alla Riviera di Chiaia.

Consumo di alcolici

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno multato 12 persone per inottemperanza della normativa di prevenzione anti-Covid 19, che consumavano alcolici nei pressi di locali. 19 minorenni, che il 9 gennaio crearono un assembramento in via Carducci, sono identificati e multati.