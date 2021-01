“Un bando lampo pubblicato alla vigilia di Natale e chiuso il 2 gennaio per l’assunzione di 497 esperti informatici alla Asl Napoli 3 Sud. Tutto senza traccia di delibere come un normale iter imporrebbe, modificato in corsa, questa volta con delibera. Ma tramutando il profilo iniziale da informatici a semplici coadiutori amministrativi, dove gli unici requisiti richiesti sono un patentino europeo per l’utilizzo del computer e la licenza media”. Cosi’ la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

Le ombre

E ancora: “Come se non bastasse, i colloqui per la verifica dei requisiti disposti soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria. Una procedura condita da troppe anomalie, che ha portato ad arruolare un lungo elenco di nuovo personale nell’amministrazione della nostra sanita’ regionale. Nel quale spiccherebbero, stando alle notizie di stampa, nomi di parenti e amici di noti sindacalisti e di operatori sanitari gia’ in servizio”.