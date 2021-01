Ha resistito solo qualche ora in pronto soccorso, poi e’ morto per le gravi complicazioni dovute al coronavirus. Un 61enne di Sperone e’ una delle tre vittime registrate oggi in provincia di Avellino. Nell’ospedale Frangipane Ariano Irpino si sono aggravati irreversibilmente un 85enne di Flumeri e una 85enne di Ariano Irpino. Entrambi erano ricoverati da giorni e sono deceduti a distanza di poche ore l’uno dall’altra.

Nel Sannio

A Benevento nelle ultime 24 ore si registra una vittima. Si tratta di un 89enne di Apice. L’anziano era ricoverato nel padiglione Covid da alcune settimane e non si e’ mai ripreso.