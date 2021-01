Don Enzo Gallesi, storico parroco della chiesa di Maria Santissima di Caravaggio in corso Sirena a Barra, è ricoverato in ospedale per Covid. A dare notizia della sua positività è stata alcuni giorni fa la pagina social della stessa chiesa barrese. La parrocchia nel centro storico del quartiere di Napoli Est, alla scoperta della positività del parroco e di un suo collaboratore parrocchiale, è ora chiusa per sanificazione.

Il bollettino

Don Gallesi – immediatamente subissato di messaggi dei fedeli – è in buone condizioni, sebbene debba fare uso di ossigeno. È stato tra i promotori di iniziative perché il territorio di Barra sia maggiormente tenuto in considerazione dalle istituzioni. Soprattutto perché garantiscano la sicurezza dei suoi residenti.