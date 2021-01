Una docente della scuola primaria di Casal di Principe, Caserta, è risultata positiva al Coronavirus. Per questo motivo sono sospese le attività didattiche in presenza per consentire la sanificazione dell’istituto e limitare il contagio. Ora via al tracciamento dei contatti della docente, il cui ultimo giorno a scuola risulta essere il 14 gennaio.

Il precedente

Si tratta del secondo caso in una scuola nella provincia di Caserta; nei giorni scorsi, infatti, una bambina era risultata positiva nella scuola primaria di Sant’Angelo d’Alife, città dell’alto Casertano. I compagni di classe, una prima elementare, sono stati tutti posti in quarantena obbligatoria fino al 25 gennaio.