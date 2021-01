L’immediato avvio della procedure previste dal Ministero della Salute per i casi di positivita’ negli istituti scolastici e’ predisposto dopo la comunicazione dell’Asl riguardante la positivita’ di un alunno della scuola primaria Castaldo-Nosengo. La dirigente e il referente Covid della scuola hanno quindi attivato le linee guida per la prosecuzione in sicurezza delle attivita’ didattiche.

I provvedimenti della scuola

Le attivita’ messe in campo sono comunicate all’amministrazione comunale ed alla Protezione Civile che stanno monitorando la situazione a salvaguardia di tutta la platea scolastica.