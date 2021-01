La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato e ampliato l’allerta meteo in atto sull’intero territorio per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate. Integrandola, dalle 16, con il rischio idrogeologico e idraulico di livello Giallo per le zone 6, 7, 8. Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento. E’ previsto infatti un peggioramento che, soprattutto sui settori meridionali della regione, portera’ nuove precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. In considerazione dell’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua dovuto alle condizioni meteo dei giorni scorsi, ha fatto scattare l’allerta di colore Giallo. Restera’ in vigore fino alle 6 di martedi’ mattina.

Peggioramento anche oggi

Proseguiranno infatti nel corso della giornata odierna venti forti con raffiche sull’intero territorio regionale. E andranno via via ad attenuarsi a partire dalla serata quando, sui quadranti meridionali, si verificheranno precipitazioni sparse. Saranno anche a carattere di rovescio e temporale.