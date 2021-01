Alunno positivo al Covid in una seconda della scuola primaria del plesso di Serrazzeta del Secondo Circolo Didattico di Sarno. La notizia arriva dalla stessa dirigenza scolastica. Dunque già oggi classe a casa, sanificazione per fare rientrare tutti gli altri e compagni in quarantena. Già nelle prossime ore i compagni si sottoporranno al tampone.

I sì Dad

“La dad assicura ai bimbi il diritto all’istruzione e il diritto alla salute. Alle istituzioni chiediamo che si assumano la responsabilità di proteggere i nostri bimbi, istituendo la dad fino a quando il piano vaccinale non avrà garantito un rientro sicuro in classe e in presenza”, è il post di un genitore nel gruppo facebook “Tuteliamo i nostri figli – scuole chiuse a Sarno” dopo la scoperta del caso di positività.