Un alunno positivo al Coronavirus, la classe è in quarantena e la scuola resterà chiusa per qualche giorno. Succede a Torre Annunziata al primo Circolo Giacomo Leopardi: il caso in una seconda elementare, tornata in presenza una settimana fa. La dirigente scolastica Antonella D’Urzo ha emanato una circolare per avvisare il personale e le famiglie e l’intero plesso oggi sarà chiuso per sanificazione.

Gli altri scolari

Sarà peggio per gli altri alunni della classe, subito in quarantena per almeno dieci giorni e che continueranno le lezioni attraverso la Dad, quando si parla intanto di riaprire tutte le scuole. L’isolamento domiciliari deve durare fino al 26 gennaio, sperando che nessuno mostri i sintomi del Covid.