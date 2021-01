Dramma in Svizzera, dove un giovane d ritrovato senza vita nella sua abitazione. Si tratta di Luigi Trani, 29enne dell’isola verde ma residente in Svizzera per lavoro. La tragica notizia ha fatto in pochi minuti il giro del web, oltre che di famiglie e amici.

Dolore sull’isola

Non si conoscono i motivi del decesso- Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari dl giovane ragazzo scomparso. Una tragedia enorme per un’intera comunità sconvolta da una morte di un giovane.