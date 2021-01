L’allenatore napoletano di una squadra di calcio femminile torinese e’ agli arresti domiciliari per due vicende distinte di abusi sessuali con giovanissime giocatrici. Secondo quanto si e’ appreso le ragazze hanno 14 e 15 anni. La circostanza e’ emersa stamani a Torino in tribunale, dove le ragazze oggi sono state ascoltate in audizione protetta, tramite videoconferenza, nel corso di un incidente probatorio.

I fatti

La vicenda, su cui sta indagando la pm Lisa Bergamasco, e’ del 2020. L’uomo, che ha 30 anni, e’ ai domiciliari a Napoli, la sua citta’ di origine. Il racconto delle due parti lese avrebbe portato conferme, secondo quanto e’ trapelato, alla tesi del pm