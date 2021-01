Colpito da aneurisma 11 anni la sera prima della Befana. È il dramma che stanno vivendo Marigliano ed in particolare la famiglia del piccolo Alessio. L’improvviso malore, poi la corsa in ospedale. Infine il trasporto al Santobono dove il piccolo si trova in rianimazione e lotta tra la vita e la morte. La notizia è riportata sul quotidiano Roma oggi in edicola e racconta di una comunità con il fiato sospeso per quanto accaduto il 5 gennaio.

Già due operazioni

Il piccolo era sul divano quando si è sentito male ed ha perso i sensi. La corsa al Santobono dove i medici hanno subito compreso che la situazione era gravissima. In città sono subito partite le veglie di preghiera, affidando Alessio ed attaccandosi a tutti quanto è possibile. Intanto il piccolo ha subito già due interventi ed appena possibile potrebbe esserci un terzo.