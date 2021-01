Tragedia ad Aversa per l’improvvisa morte di Vittorio Rennella, di appena 23 anni, deceduto all’ospedale Moscati di Aversa dove era arrivato in seguito un malore. Il giovane stava lavorando sabato nell’officina a San Marcellino, quando si è sentito male e si è accasciato al suolo. Secondo quanto si apprende, ad uccidere il ragazzo sul luogo di lavoro, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Il ricordo sui social

Sui social sono numeri i messaggi per ricordare Vittorio: “Non posso ancora crederci che sei andato via cosi presto, con i tuoi sogni nel cassetto..il tuo futuro andato in frantumi in un attimo. Ti conosco dalle scuole superiori,ricordo ancora quando andavamo al bowling a giocare il Quizapp la domenica sera prima del Covid, le serate al Vintage.. Mi sembra un brutto sogno..Non ti dimenticherò mai, a tutti noi ci hai sconvolti, non ti dico addio ma arrivederci a presto Vittorio Rennella“, è uno dei messaggi.