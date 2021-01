Sorrento piange per la morte di Roberto Fiorentino. Il 42enne, vicino al mondo del calcio e del tennis, ha lottato a lungo contro un brutto male. Una battaglia di cui aveva tenuto un diario sui sociale. Roberto ha lavorato a lungo con la Msc dove in tanti lo stanno ricordando in queste ore.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio, ne riprendiamo uno: “Il tuo entusiasmo , la tua grinta nell’affrontare questo male & lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci, nel tuo ricordo. Che la terra ti sia lieve. Ciao R F, resterai sempre nei nostri cuori”, scrive l’amico Julio.