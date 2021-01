Dolore Mondragone per la morte di Tiziana Festini. La donna, un’insegnante delle scuole elementari, aveva solo 40 anni. Da anni lottava contro un brutto male ma purtroppo non è riuscita a vincere la sua battaglia. Un’altra vittima della Terra dei Fuochi, dunque, in uno dei luoghi a maggiore concentrazione di veleni.

Il dolore sul web

Amici, familiari e i suoi piccoli alunni la ricordano con grande affetto. Tutta la comunità è fortemente scossa dalla notizia della prematura morte di Tiziana. Il decesso della giovane insegnante si unisce alla lista delle numerose vittime della Terra dei Fuochi, che da tempo provoca sofferenza in tutta la Campania.