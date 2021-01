Poggiomarino ha il suo Maradona. Sono passati pochissimi giorni dalla fine dei lavori sulla palazzina in via XXIV Maggio a Poggiomarino. Si tratta di un murales di dimensioni 9,30 x 6,60 metri che ritrae il grande campione argentino. L’artista Luciano Ranieri, esecutore dell’opera, ha scelto di ritrarre il Diego non in campo, non il calciatore che indossa la maglia con il numero 10 ma l’uomo maturo, nostalgico, che racconta, attraverso il suo sguardo, l’amore per il popolo napoletano.

Non a caso Ranieri ha disegnato negli occhi di Maradona il riflesso del Vesuvio, a voler sottolineare proprio il profondo legame con la sua Napoli. “L’umano del Dio del calcio”, è questo il titolo dell’opera con cui Ranieri ha voluto celebrare l’umanità che ha sempre contraddistinto il Pibe de Oro. È proprio il caso di dire che quando il fatto chiama, il Vesuvio risponde e lo fa con la volontà di rendere omaggio a Maradona, simbolo di quel riscatto e di quella generosità che tanto lo accomuna a noi napoletani. Complimenti Luciano per averci, ancora una volta, regalato bellezza con la tua arte.