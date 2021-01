Causa la notizia di alcuni focolai tra gli alunni, in corso di accertamento, domani 25 gennaio tutti i plessi scolastici pubblici saranno chiusi. Servirà per una generale ed urgente sanificazione di tutti i locali scolastici. Ad annunciarlo è il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, che quindi rinvia l’apertura richiesta dal Tar. “Questo per consentire un rientro degli alunni ed del personale in piena sicurezza. Sarà cura dei rispettivi dirigenti organizzare per domani la didattica a distanza che resterà consentita”.

Il sindaco

“In ogni caso mi sento di invitare tutti al pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti per consentire lo svolgimento delle lezioni in piena sicurezza. La ripresa delle lezioni in presenza per tutte le classi della scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I grado è prevista per martedì 26 gennaio”.