Nella giornata di oggi non ci sara’ alcun cambio di ‘colore’ per la Campania ne’ per le altre regioni italiani classificate come ‘rosse’. Lo apprende la Dire da fonti del ministro della Salute. Un eventuale cambio di colore della regione potrebbe avvenire non prima della giornata di domani, cioe’ a seguito della cabina di regia Cts-ministero della Salute che si riunisce sempre di venerdi’. Sulla base dei nuovi dati del monitoraggio, che verranno illustrati domani, saranno eventualmente assunte nuove decisioni in merito al colore da attribuire alla Campania tramite un’ordinanza che entrera’ in vigore 24 ore dopo la pubblicazione.

L’ultimo provvedimento del ministro Speranza relativo alla Campania ha disposto la proroga della classificazione di colore rosso fino alla giornata di oggi, 3 dicembre. Ma il nuovo dpcm sul Covid, che entrera’ nel dettaglio delle restrizioni per il periodo natalizio, dovrebbe contenere una ulteriore proroga in merito al colore delle Regioni valido fino a una nuova ordinanza di Speranza.