Una decisione sarà presa e comunicata a breve agli italiani, ma ci sono già alcune certezze come le date in cui verranno limitati tutti gli spostamenti. Si tratta del 19-20 dicembre, e 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio. Questo per impedire le resse nelle strade dello shopping e nei negozi nell’ultimo week-end di acquisti natalizi e poi riuscire a sventare il rischio dei pranzi e delle tombolate tra gruppi familiari non conviventi. Per le cene c’è il coprifuoco dalle 22, che però dovrebbe essere anticipato alle 18 o alle 20.

Oppure l’ipotesi ancora peggiore del lockdown dal 23 o 24 dicembre al 6 gennaio. Se fosse lockdown scatterebbe il divieto di uscire di casa, se sarà zona rossa chiuderanno i ristoranti e i negozi. Quest’ultima sarebbe la strada consigliata dal Comitato Tecnico Scientifico per chiudere tutto.