Lutto in Cilento per il Coronavirus. Si è spento in queste ore un 60enne, residente a Salento, un parrucchiere molto frequentato. Era risultato positivo al coronavirus già da qualche settimana. Le sue condizioni si sono aggravate fino al ricovero e al decesso in ospedale, così come racconta Ottopagine.it.

L’uomo, titolare di un’attività, era molto noto e stimato nella comunità e dove tante clienti sono state in quarantena. Paura nella vicina Rutino dopo che è risultato positivo al Covid un parroco che ha officiato la messa domenica scorsa. Avviate le procedure di sicurezza per evitare la diffusione del virus.