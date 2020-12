“Sono irritato e indignato perche’ nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia e che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come fanno altri paesi come la Germania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della consegna dei nuovi bus acquistati dalla Regione. “E’ indecente – ha aggiunto – anche l’algoritmo. La Regione piu’ in difficolta’ e’ il Veneto che e’ in zona gialla da sempre, ancora oggi. E’ possibile avere queste assurdita’ in un paese serio?”.

“Io ho la consolazione di averlo detto in anticipo, usciremo prima degli altri e a testa alta, perche’ abbiamo fatto filtro ad agosto e perche’ abbiamo chiuso le scuole un mese prima degli altri. Ci salviamo per questo, non per le zone gialle, arancioni e queste imbecillita’ che non servono a niente”, aggiunge De Luca.