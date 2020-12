Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto sulla strada statale 162 Asse Mediano. Il sinistro con tamponamento, che ha coinvolto due vetture, si è verificato in corrispondenza del km 5,720 e il traffico è rallentato in direzione Lago Patria, nel territorio comunale di Qualiano in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto tra due furgoni, a perdere la vita un operaio.

La circolazione in direzione Lago Patria risulta molto rallentata per permettere agli operatori Anas e alle forze dell’ordine di ripristinare le condizioni di sicurezza il prima possibile.