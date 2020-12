Ieri il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato di aumento esponenziale dei «morti e feriti» per il Covid. Oggi invece in tanti si domandano a chi spetti il controllo sul numero dei viaggiatori della metropolitana Anm. Come il consigliere regionale verde Francesco Borrelli, che allega foto eloquenti: «Assembramenti, ammassamenti di persone e nessun distanziamento sociale, è ciò che è accaduto nei vagoni della linea 1 della metropolitana di Napoli, anche oggi». «Come segnalato da diversi utenti nella mattinata del 15 dicembre sulla corsa delle 7.50 i pendolari sono stati costretti a viaggiare in treno ammassati pericolosamente l’uno sull’altro senza che fossero rispettate minimamente le misure anti-contagio».

«MetroNapoli Linea 1 ore 7:50, l’ANM ha lasciato irresponsabilmente i cittadini attendere sulle banchine per oltre 20 minuti ed ha permesso che le vetture si riempissero oltre i limiti consentiti dalla legge. Cittadini tutti responsabilmente dotati di mascherine (alcuni con doppie e altri anche guanti). Ora ditemi voi se questo quadro non si configura come pandemia colposa», ha scritto uno dei cittadini al consigliere Borrelli.