Contro il Coronavirus arriva la cavalleria. A lungo invoca to, sperato e atteso, alla fine è arrivato: l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha dato il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech. Una decisione giunta a tempi record e seguita dall’autorizzazione della Commissione Ue alla commercializzazione. Le prime dosi per l’Italia partiranno dal Belgio il 24 dicembre e arriveranno dallo Spallanzani di Roma a partire dal 26 per la successiva distribuzione in tutta Italia. Il 27 dicembre è previsto il Vaccine-day in Europa con le prime somministrazioni. In Campania saranno 2700 le dosi inoculate domenica.

Nella regione le dosi arriveranno nei 27 centri vaccinali preposti: si tratta degli ospedali e delle Asl dove domenica prossima è previsto che vengano effettuate le prime 100 vaccinazioni in ognuna di queste strutture. Le operazioni inizieranno alle 9 e proseguiranno fino alle 22. Entro domenica tutte le strutture avranno gli impianti per garantire la conservazione delle dosi a -75 gradi. A sottoporsi a questa primissima vaccinazione saranno il personale sanitario e dipendente.