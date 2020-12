Arrivate stamane al passo del Brennero, tra le neve, le prime dosi di Vaccino destinate all’Italia. A bordo del furgone proveniente dal Belgio, 9.750 dosi del Vaccino Pfitzer-Biontech anti-covid. Il mezzo che trasporta le dosi è stato presa in consegna da carabinieri. La scorta fino all’ospedale Spallanzani di Roma dove in queste ore ci sarà l’apertura dell’hub.

L’hub

Nell’aeroporto militare di Pratica di Mare, sul litorale romano, tutto è pronto per l’avvio dei lavori. In una prima fase dall’aeroporto partiranno i lotti del vaccino Pfizer, ma sarà la seconda fase quella di maggior lavoro per l’hub militare. Quando i punti di somministrazione passeranno da 300 a 1500 e partirà la campagna vaccinale di massa, presumibilmente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, diventerà quello il cuore logistico della distribuzione.