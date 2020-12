In arrivo migliaia di dosi di vaccino AntiCovid in Campania, ma per i prossimi con la vaccinazione di massa serviranno dunque molti più punti in ogni provincia. L’Unità di Crisi regionale ha varato il Piano e scelto ospedale e centri Asl dove i cittadini andranno quando sarà il loro turno.

I centri prescelti, sia ospedali che Asl

Aziende Ospedaliere e Universitarie Napoli: Cotugno, Cardarelli, Santobono, Policlinico Vanvitelli, Policlinico Federico II

Avellino: Moscati

Benevento: San Pio

Caserta: Sant’Anna e San Sebastiano

Salerno: Ruggi D’Aragona.

Le aziende sanitarie disseminate nell’intera regione

Aziende Sanitarie Locali Napoli 1: Ospedale Del Mare, Ospedale San Paolo. Scelti due ospedali alle estremità della metropoli, quindi si cercherà di favorire le periferie.

Asl Napoli 2: Ospedale Pozzuoli, Ospedale Giugliano, Ospedale Frattamaggiore, Ospedale Ischia

Asl Napoli 3: Ospedale Castellammare, Ospedale Nola, i punti prescelti per l’area vesuviana dove infatti si già al lavoro per allestire i campi mobili.

Avellino: Ospedale Ariano Irpino

Caserta: Ospedale Maddaloni, Ospedale Aversa, Ospedale Marcianise, Ospedale Sessa Aurunca, Ospedale Piedimonte Matese

Salerno: Nocera Inferiore, Vallo Della Lucania, Polla, Battipaglia.