“Siamo oramai a un passo da un risultato straordinario per la comunità di Nola. Presto in città tornerà la Caserma dei Carabinieri. Un risultato a compimento di un percorso che sto portando avanti da anni, con il sostegno di tutte le istituzioni e le autorità locali, del Comune di Nola, dell’agenzia del Demanio, ma soprattutto a epilogo di una battaglia al fianco di comunità e cittadini attivi che non hanno mai smesso di crederci”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Difesa della Camera Luigi Iovino.

“Nelle prossime settimane – sottolinea il parlamentare M5S – continuerò a seguire da vicino tutti i passaggi dell’iter che porterà a restituire alla città di Nola un presidio che rappresenta un deterrente fondamentale per episodi di criminalità e una garanzia di sicurezza in un comune che annovera circa 35mila abitanti e nel quale confluiscono gli abitanti dei tanti comuni limitrofi”.