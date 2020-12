Tragedia ad Avellino. Un uomo di 37 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento in via Amatucci, non lontano dalla zona dello stadio. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme. I sanitari di un’ambulanza del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini per fare piena chiarezza sull’accaduto. I militari hanno effettuato un accurato sopralluogo nell’abitazione. Sulle cause della morte è ancora giallo.