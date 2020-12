Cento passeggeri da Londra sono sbarcati ieri da Londra a Napoli Capodichino. Sono saliti a bordo del volo BA2612 della British Airways, partito da Londra Heathrow alle 14.30, l’ultimo partito per Napoli, mente quelli successivi non sono mai decollati. Colpa del Covid mutato nel Regno Unito che ha spinto il ministero a bloccare tutto. Su quell’aereo c’erano napoletani che avevano comprato il biglietto da mesi, altri non hanno avuto la stessa fortuna. Per tutti tamponi in aeroporto e quarantena.

Le storie

Come scrive Il Mattino “i circa cento passeggeri, però, sono costretti ad aspettare altri 45-50 minuti prima di poter uscire dallo scalo. Non basta, infatti, che abbiano in tasca il certificato di negatività al virus, conseguenza dei tamponi privati fatti a Londra, 48 ore prima della partenza”. Ora andranno a casa e resteranno in isolamento per le feste. La ripartenza? Si vedrà.