Bonus Natale per i rimborsi delle spese sostenute per lo shopping: è tutta una truffa. E’ quanto si legge nelle pagine social dell’Inps che sta mettendo in guardia le famiglie dal non cadere nel tranello. “Su whatsapp in queste ore sta circolando un falso modulo Inps per richiedere il bonus Natale 2020, prestazione dell’Istituto che non esiste”, si legge nell’avviso.

Il messaggio continua: “Prestate attenzione, è una truffa”. Una delle tante che circolano in questo periodo di festa e che vede mobilitata, da settimane, anche la polizia postale contro i reati informatici che stanno aumentando in maniera esponenziale in questa fase di emergenza Covid.