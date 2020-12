Serata terribile di maltempo a Nocera Inferiore e tanta paura all’ingresso dell’ospedale Umberto I. Un albero è crollato sotto i colpi del vento fortissimo dovuto alla tromba d’aria di ieri sera, finendo per schiacciare un’auto in sosta. Per fortuna il veicolo era vuoto, dunque solo danni e tanto spavento.

Il bilancio

Ma tutta Nocera è stata stravolta. Alberi sradicati, smottamenti, cornicioni caduti, è il bilancio di ieri sera. A Nocera Inferiore il vento ha fatto cadere anche alberi centenari come in piazza De Santi. Un pino è stato sradicato. Anche in altre zone della città alcuni alberi sono stati abbattuti dal vento come al quartiere Capo Casale e Montevescovado.