Drammatico incidente stradale mortale ieri pomeriggio sulla ex strada statale 162 NC Asse Mediano, precisamente nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, in via San Francesco a Patria. A scontrarsi un furgone grigio della Fiat ed un altro modello Fiorino marca Citroén. Una delle due vetture era ferma ai lati della carreggiata quando è sopraggiunto l’altro furgone che, per cause in corso di accertamento, lo ha tamponato: trasportava uova, molte delle quali sono finite sulla strada. L’autista del Fiorino, Ciro Giannini 60enne di Giugliano, si trovava fuori davanti allo stesso e l’urto lo ha scaraventato nel parabrezza. Sul posto per i rilievi la polizia stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. La probabile causa le avverse condizioni meteorologiche.

Vittima e ferito sono di Giugliano, erano al lavoro. L’occupante dell’altro veicolo coinvolto nell’impatto è in stato di choc all’ospedale La Schiana di Pozzuoli. Non ha riportato ferite gravi nello schianto. Anche lui è di Giugliano, di via Ripuaria. Gli agenti hanno bloccato il traffico nel tratto interessato.