Un 63enne è morto in un incidente sul lavoro a Torre le Nocelle, in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un’azienda agricola. Il 63enne, di Mirabella Eclano, dipendente di un’impresa edile, è precipitato dal tetto di un capannone sul quale era salito per effettuare un sopralluogo circa i lavori da eseguire.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, intervenuti sul posto.