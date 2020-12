Sciopero degli operatori ecologici: l’Amministrazione comunale di Torre del Greco (NAPOLI) e i responsabili della ditta incaricata del servizio di raccolta invitano i cittadini a non conferire i rifiuti. E’ quanto si legge in un avviso alla cittadinanza, sottoscritto dai rappresentanti della ditta Buttol e rilanciato dall’ufficio stampa del sindaco Giovanni Palomba, con il quale si informa ”che lunedi’ 14 dicembre e’ in programma uno sciopero di 24 ore degli operatori ecologici” e che ”saranno assicurati soltanto i servizi essenziali”. Per questo motivo ”si invita la cittadinanza a non conferire rifiuti domenica sera”, giorno durante il quale vengono abitualmente smaltite le frazioni differenziata di umido, carta e cartone.

‘Dal giorno seguente, martedi’ 15 dicembre – sottolineano ancora dalla Buttol – il servizio di raccolta riprendera’ regolarmente”.