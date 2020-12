“Sono da poco passate le 20 della vigilia di Natale quando una coppia di Torre del Greco, affetta da Covid, ha chiamato il Commissariato cittadino chiedendo l’aiuto dei poliziotti perché la loro figlia neonata aveva la febbre molto alta. I genitori, preoccupati per la loro piccola, avevano già contattato il pediatra che aveva prescritto dei medicinali ma né lui né la farmacia potevano recapitarli. Gli agenti hanno così ritirato i farmaci e li hanno consegnati alla famiglia”. A pubblicare il post è la pagina social della Questura.

Non è la prima volta che a Napoli e provincia le forze dell’ordine entrano in azione per sostenere le famiglie affette dal Covid. Stavolta per i farmaci, ma in altri casi anche per una semplice spesa alimentare o addirittura per ritirare la pensione agli anziani in quarantena.