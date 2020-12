Sessantacinque guarigioni – una delle quali dal regime ospedaliero – sono state registrate a Torre del Greco. Certificati anche 4 nuovi casi di positività al COVID-19, in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, anche il passaggio di 1 soggetto positivo dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Comunicato, inoltre, il decesso di due positivi – uno in regime ospedaliero e l’altro in isolamento domiciliare. Si tratta di P. M. classe 1924 e