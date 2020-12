I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno dato corso ad una serie di controlli nel centro oplontino e nei principali punti di accesso alla città. Controlli incentrati in particolare sul rispetto della normativa anti-contagio e sull’osservanza delle norme sulla circolazione stradale. Nell’ambito dei controlli sul rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19, sanzionate sei persone nel corso di spostamenti tra comuni diversi, in assenza di comprovati motivi.

Il bilancio

Inoltre, un 44enne già noto alle forze dell’ordine era in Via Sepolcri in possesso di una dose di marijuana. Sette le perquisizioni domiciliari e due quelli veicolari: controllati in 51, di cui 19 i pregiudicati e 19 i veicoli. Nove le contravvenzioni al Codice della Strada elevate.