Nello Buongiorno, l’interprete musicale delle notti nei locali di Napoli e della Campania, fa da protagonista dell’ultima puntata di oggi di “The Voice Senior”. Il cantante di Torre Annunziata ha interpretato magistralmente “Io amo”, brano scritto da Toto Cutugno e presentato e portato al successo da Fausto Leali in un Sanremo di 33 anni fa.

Tutti i giudici, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Albano Carrisi (e la figlia Jasmine) si sono girati non risparmiando elogi al 74enne, proponendogli di fare parte della loro squadra. La scelta di Buongiorno, protagonista anche di una Domenica In come voce solista dell’orchestra è infine ricaduta su D’Alessio.