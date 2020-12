Hanno approfittato dell’assenza per qualche minuto dei proprietari, poi sono entrati in azione nonostante la Zona Rossa. I fatti ieri a Terzigno nella zona di Via Zabatta appena dopo il calare del sole. Topi d’appartamento senza scrupolo che non si fanno intimorire dalle restrizioni antiCovid. Nel giro di pochissimo tempo hanno svaligiato la casa, portando via tutto quanto possibile.ù

I residenti

Cresce l’ira dei residenti della zona, dove quello di ieri non è stato purtroppo il primo “colpo”. C’è chi si sente meno sicuro a causa dell’illuminazione carente in alcuni punti e dove proprio ieri – paradossalmente – sono partiti i lavori di ripristino. Troppo tardi per lo sfortunato cittadino terzignese.