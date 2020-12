I vigili del fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte sono intervenuti nel popoloso quartiere San Tommaso e più precisamente in via Giuseppe Di Vittorio, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione al quarto piano di un palazzo.

Le conseguenze

Per fortuna i vigili del fuoco hanno spento le fiamme causate probabilmente da un problema elettrico al presepe. In azione due squadre inviate sul posto dalla sala operativa del comando provinciale. I pompieri hanno così evitato che si propagassero ad altri ambienti della casa. La donna e la figlia presenti all’interno dell’appartamento, oltre un grosso spavento, non hanno subito conseguenze.