Due ragazzi attaccati da un cane a San Felice a Cancello. Vittime due ragazzini di 14 e 15 anni, azzannati da un pitbull di grossa stazza nelle mattinata di ieri, martedì 1 dicembre. Uno dei due giovani è finito allo Psaut dell’ospedale «Ave Gratia Plena», dove gli hanno applicato quaranta punti di sutura sul braccio come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

L’aggressione si è consumata in via Polvica alle 11.30 circa quando il cane ha raggiunto i due ragazzini che stavano scappando. Uno dei due è riuscito a darsi alla fuga mentre l’altro è rimasto a terra in una pozza di sangue ed è stato soccorso da alcune persone che si trovavano in zona.