Una ragazzina di 15 anni è caduta dal balcone all’ottavo piano a Napoli in circostanze ancora da chiarire. La giovane è stata trasportata in ospedale. Il fatto è accaduto in via Pigna, tra Soccavo ed il Vomero. Sul posto è intervenuta la Polizia. La ragazzina è chiaramente molto grave visto il volo enorme.

Secondo quanto si apprende la caduta sarebbe stata rallentata da tende ed altri oggetti su altri balconi, motivo per cui la piccola è stata trovata in vita dai soccorritori. Non si conosco le motivazioni e la dinamica della caduta nè le precise condizioni fisiche della ragazzina.