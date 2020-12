Terribile dramma a Battipaglia, in via Trieste. Un dodicenne è caduto improvvisamente in strada senza vita. Secondo quanto appreso a stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Di puro panico le scene in strada. Un negoziante lo ha preso e portato nella sua attività commerciale. Qui, dopo avere chiamato il 118, ha provato in tutti i modi a rianimarlo. Purtroppo anche con l’arrivo dei sanitari, il piccolo non si è più ripreso.

La salma del dodicenne è in obitorio. Sarà l’autopsia a far chiarezza sulle cause dell’arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Naturalmente l’intera comunità è sotto choc per una morte oltre i limiti del drammatico.