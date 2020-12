Si schianta con l’auto sulla Variante 7bis a Brusciano ma ne esce miracolosamente indenne. A raccontarlo è il quotidiano Roma oggi in edicola che mostra anche le foto del terribile sinistro. Secondo quanto raccontato il conducente era senza patente ed assicurazione e si resta in attesa dell’alcol test. L’incidente alle 2 dell’altra notte alla rotonda di Via Padula. L’Audi A2 è finita nell’altra corsia per poi sbattere contro un muro di contenimento.

I soccorsi

Il rumore fortissimo ha attirato in strada alcune persone, uscite per soccorrere l’uomo. I residenti hanno avvisato ambulanza e forze dell’ordine, temendo addirittura il peggio viste le condizioni del veicolo. Invece, all’arrivo del 118, il conducente è apparso in buone condizioni. Diverse ammaccature ma è finito in ospedale in codice giallo, alzandosi sulle proprie gambe. Un vero e proprio “miracolo”.