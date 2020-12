Mostra un grosso coltello da cucina durante una lite condominiale: per questo, ed anche per una aggressione ai carabinieri, Raffaele Capasso, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. È accaduto tutto in uno stabile di via don Minzoni, a Frattamaggiore. Diverse persone, quasi tutte imparentate tra di loro, hanno iniziato a litigare per la gestione del condominio. Quando i carabinieri sono arrivati, in seguito a segnalazione, l’uomo brandiva un grosso coltello da cucina.

Lo ha lasciato cadere e poi si è scagliato a mani nude contro i carabinieri. Ha provato a colpirli con calci e pugni ma è stato bloccato. Finito in manette è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.