Esercito in campo per un’operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali in Campania. L’action day nella Terra dei fuochi, pianificato con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, le due questure e le forze di polizia delle province in base alla programmazione definita dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi in Campania, ha interessato la zona di San Giovanni a Teduccio-Barra a Napoli, Cercola (Napoli) e Marcianise (Caserta). In azione 48 equipaggi per un totale di 118 unità interforze che hanno presidiato, con posti di blocco mobili, le vie di accesso alle località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati in modo illecito i rifiuti.

Sette le attività imprenditoriali e commerciali controllate, di cui due sequestrate, 182 persone identificate, di cui 5 denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali e 10 sanzionate, 82 auto/autocarri controllati, di cui due sequestrati e cinque sanzionati, circa 2300 metri quadrati di aree sequestrate, circa 2900 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi ed oltre 54mila euro di sanzioni comminate. Scoperto, in zona Barra, un capannone abusivo di grandi dimensioni interamente occupato da 900 metri cubi di rifiuti plastici e residui di lavorazione di tessuti. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.