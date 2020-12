Drive-in dell’Esercito Italiano e dell’Asl Napoli 3 Sud per i tamponi molecolari a San Giuseppe Vesuviano, dove finalmente dopo tante richieste si potrà partire. Ad annunciarlo è il sindaco, Vincenzo Catapano. “A seguito delle valutazioni abbiamo ritenuto necessario insistere affinché a San Giuseppe Vesuviano venisse installata una postazione drive-in per l’esecuzione dei tamponi”. La postazione è per i cittadini che dovessero necessitarne su indicazioni del medico curante, visto che c’è obbligo di ricetta.

Il sindaco

“Ringrazio l’Asl, per il ragionevole accoglimento dell’istanza e gli uomini dell’Esercito Italiano che stanno predisponendo le tende ed i luoghi nei pressi di via del Campo. Il drive-in sarà disponibile 7 giorni su 7, nei giorni feriali dalle 8 alle 14 e nei giorni festivi h24, esclusivamente dietro previa prescrizione del medico curante e nell’ora e nel giorno indicato dall’appuntamento che si riceverà via sms”.

L’organizzazione

I responsabili dell’Ente stanno già predisponendo il dispositivo di traffico per l’ordinato accesso e l’uscita dall’area e l’opportuna segnaletica. “Sarà mia cura fornirvi ulteriori indicazioni”, continua il sindaco. “Un grande successo del gioco di squadra di questa amministrazione, per la tutela della salute dei cittadini di San Giuseppe Vesuviano”.