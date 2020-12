Gli agenti del commissariato di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, nei confronti di due cittadini di Sant’Agnello, entrambi sessantenni, accusati di stalking, per avere perseguitato, da molti anni, il sacerdote di una parrocchia del comune di Sorrento.

Le indagini hanno consentito di accertare che i due soggetti destinatari della misura cautelare, con cadenza periodica, esponevano all’esterno della parrocchia dei cartelli e degli striscioni offensivi nei confronti del parroco, responsabile a loro parere, di aver avuto una parte determinante nella perdita della concessione della loro attività economica che si svolgeva su un immobile di proprietà della Curia e turbando anche l’esercizio delle funzioni religiose.

Si è accertato, inoltre, che i due indagati inviavano al sacerdote messaggi offensivi e minacce, sia tramite Whatsapp che mediante lettere. Le due persone, che in passato avevano attuato tale tipo di protesta all’esterno del vescovato sorrentino e che per tale motivo sono state già condannate per molestie nei confronti del vescovo dell’epoca, sono state raggiunte da un divieto di avvicinamento al prelato, alla sua abitazione ed alla chiesa interessata, luoghi dai quali dovranno mantenere una distanza di almeno 500 metri.