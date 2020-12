Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato un’ordinanza che stabilisce quanto segue: nei giorni 19 e 20 dicembre, dalle ore 10 alle ore 22, chiusura al pubblico delle seguenti zone della città: piazzale Kennedy, negli spazi compresi tra via Pastore e via Tagliamonte, compresa anche l’area antistante lo stadio “Giraud”; via G. Alfani; via M. Caravelli; via G. Marconi e viale C. Colombo, tra largo L. Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare “Santa Lucia”; darsena pescatori di via Porto.

Si specifica che sarà consentito l’attraversamento delle suddette strade per raggiugere abitazioni private ed esercizi commerciali. Vigerà, invece, il divieto assoluto di stazionamento. Inoltre, dal 19 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, è stata disposta la chiusura al pubblico di Villa del Parnaso, Villa Comunale e spiagge libere di viale C. Colombo e Capo Oncino.